Un Global Compact Genova: al lavoro per sostenere l’economia circolare e non solo

(Teleborsa) - Alla due giorni dell’– organizzata da– istituzioni, stakeholder e aziende si sono riuniti per esplorare il, evidenziando come digitalizzazione e nuove tecnologie possano accelerare modelli di business sostenibili, pur presentando sfide e rischi da gestire in modo sistemico.Oltreimpegnati nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Tra questi anchecampione italiano nell’economia circolare, che ha vistopartecipare come rappresentanti del settore tra le aziende invitate grazie all’impegno del Gruppo nella sfida al raggiungimento degli obiettivi europei. ReLife, infatti, da 4 anni, su base volontaria, redige ilper prepararsi ai nuovi obblighi introdotto nel settembre scorso dal Dlgs 125/2024 che ha recepito lala norma europea che accompagnerà le aziende nell’attuazione della sostenibilità sociale, ambientale promuovendo una governance trasformativa."Siamo felici di aver partecipato a questo importante momento di confronto, siamo nella giusta direzione. A livello di Gruppo stiamo lavorando ad unun modello di governance trasformativa, promuovendo un, rafforzando la fiducia con le istituzioni pubbliche e la società civile. Con questo approccio, integrando valori etici e trasparenti, agendo sia a livello interno che esterno, coinvolgendo catene di fornitura e stakeholder chiave, per concretizzare davvero il cambiamento", ha spiegatoa margine dell’evento.