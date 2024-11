Innovatec acquisisce cinque impianti riciclo RAEE

Innovatec

rende noto che Haiki+, subholding della business unit Ambiente ed Economia Circolare, ha sottoscritto un contratto di compravendita per l'acquisizione di n.3 distinti rami d'azienda titolari di n.5 impianti di trattamento RAEE nel centro nord Italia, attrezzature, mezzi e personale.Ildei Complessi Aziendali, spiega una nota, è pari a Euro 4,15 milioni, a cui corrisponde un Enterprise Value pari a Euro 7,2 milioni comprensivo di debiti finanziari (principalmente TFR e leasing su macchinari) pari a circa Euro 3 milioni.Il corrispettivo per l'acquisizione verrà corrisposto quanto a Euro 0,77 milioni ale finanziato con mezzi propri - e il residuo differito per Euro 1,88 milioni ed Euro 1,5 milioni rispettivamente entro 12 mesi e 24 mesi dal Closing.