Impianti, EnVent alza target price e conferma Outperform

Impianti

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha incrementato il(aper azione dai precedenti 0,70 euro, per un potenziale upside del 32%) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell’innovazione tecnologica.Gli analisti fanno notare che, dopo un anno di instabilità che ha toccato il minimo storico, da febbraio 2025 il, guadagnando oltre il 250% LTM, recuperando la regione di 1,20 euro di prezzo IPO e superando il precedente prezzo obiettivo di 0,70 euro, mentre l'indice FTSE Italia Growth mantiene la linea (-5%).La strategia principale di Impianti è quella di essere un innovatore nel. Di conseguenza, il management ha investito nella BU Difesa nel 2024, ampliando la gamma di prodotti e servizi di tecnologie all'avanguardia per droni e antidroni, assegnando un team dedicato e ha appena annunciato il suo nuovo marchio, "Drone4Italy", per attività correlate ad AAM e droni. Considerando l'attuale backlog e le trattative in fase di sviluppo, il management ritiene che Impianti sia ben posizionata per cogliere le opportunità di mercato AAM, prevedendo un