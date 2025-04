Comieco: 40 anni di economia circolare

(Teleborsa) - Nei suoi 40 anni di vita,, iltramite i suoi consorziati e convenzionati, ha dato vita ad un sistema economico, industriale e civico talmente efficiente da essere in grado di. E se fino ad oggi questo beneficio era tanto evidente, quanto difficile da quantificare nel suo complesso, ora non è più così.I ricercatori dihanno infatti calcolato chesviluppato attorno al riciclo di carta e cartone in Italia, e garantito da Comieco, determina un. In sostanza, per ogni euro investito nella filiera, attraverso il Contributo Ambientale Conai, si crea un valore di poco meno di sette.È questo, in estrema sintesi, il perno centrale attorno al quale si è sviluppato illa manifestazione nazionale dedicata alla promozione delle buone pratiche in materia di raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, arrivata alla sua quinta edizione. "Raccolta e riciclo di carta e cartone. 40 anni di economia circolare al servizio del Paese", il titolo di questo incontro che è stato insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, come annunciato in apertura dal Presidente di Comieco, Amelio Cecchini.Un incontro mette al centro il tema delle relazioni, vero e proprio motore di sviluppo del sistema Comieco e che. Un modello che si dimostra efficace ed efficiente grazie alla capacità del Consorzio di fungere da catalizzatore, un "enzima di sistema", in grado di attivare e connettere competenze, esperienze e attori presenti nel Paese, con l’obiettivo di costruire un nuovo mercato della carta e del cartone provenienti dalla raccolta differenziata. Un modello relazionale, oggi misurato per la prima volta attraverso un indice che integra elementi fondamentali come la fiducia, la(dalle comunità ai consorziati), il cui valore si attesta al 72%.Questa densità di relazioni si è tradotta in un dividendo relazionale che tiene conto di tre componenti specifiche: l’effetto creazione di mercato pari a 170 milioni di euro, il surplus del, il cui valore oscilla tra i 441 milioni di euro l’anno e i 2,7 miliardi."La storia del consorzio Comieco è un esempio di quell’intelligenza relazionale di cui molte volte nella nostra storia il sistema produttivo italiano è stato capace grazie a soggetti aggregatori che hanno dato un’anima al mercato e sono riusciti a creare relazioni solide tra i portatori d’interesse capaci di generare più valore economico assieme ad impatto sociale" – spiega ilpresso l'Università di Roma Tor Vergata. "Questa intelligenza è declinata oggi per essere leader nellaconiugando innovazione, sostenibilità integrale ESG ed impatto ambientale"."In questi 40 anni – ha spiegato il– Comieco ha ampliato la propria rete di relazioni, arrivando a servire oltre il 95 dei cittadini italiani, e circa il 90% dei Comuni ed erogando alle amministrazioni locali convenzionate 2,51 miliardi di euro dal 1998 ad oggi. Tutto questo è stato possibile grazie al consolidamento di una rete fatta di imprese, comuni e cittadini che ha contribuito a raggiungere un livello di raccolta differenziatadegli imballaggi in carta e cartone immessi al consumo"."L’Italia può dare un contributo importante alla sfida alla crisi in tanti settori in cui è già protagonista, a partire dall’economia circolare" – commenta. "Siamo il Paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti pari al 91,6% con una incidenza quasi il doppio rispetto alla media UE e ben superiore a tutti gli altri grandi paesi europei:".