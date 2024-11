Unieuro, Morgan Stanley supera il 10%. Mossa per "facilitare" attività clienti

Morgan Stanley

(Teleborsa) -, banca d'affari statunitense, ha unanel capitale di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 23 ottobre 2024.In particolare, il 10,200% sono(in aumento dal 5,335% al 18 ottobre), mentre lo 0,124% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.La partecipazione è detenuta tramite le societàMorgan Stanley & Co. International PLC, Morgan Stanley & Co. LLC e Prime Dealer Services Corp.Nelle dichiarazioni di intenzioni, rilasciate alla CONSOB per aver superato la soglia del 10% con la società Morgan Stanley & Co. International PLC., il gruppo statunitense ha detto che ciò è avvenuto "nel contesto dellae in linea con il nostro normale corso aziendale". L'acquisizione è stata finanziata da una combinazione di fondi propri ed esterni.Morgan Stanleydell'emittente o avere influenza sulla gestione della società. Inoltre, viene precisato che l'acquisizione di altre azioni o strumenti "non ha servito allo scopo di obiettivi strategici, piuttosto è stata effettuata nel contesto della facilitazione dei clienti".Al termine del periodo di adesione dell'OPA,e RUBY Equity Investment sono arrivati a detenere il 71,5% del capitale sociale. Oggi parte la, che terminerà venerdì dopo 5 giorni di borsa aperta.