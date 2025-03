BPM, Castagna: non siamo in difesa su UniCredit, offerta non rispecchia vero valore

UniCredit

Banco BPM

Anima

(Teleborsa) - L'attuale offerta disin dall'inizio, ma a sconto e pertanto nessuno dei nostri azionisti la potrà prendere in considerazione". Lo ha affermato, amministratore delegato di, intervenendo alla Morgan Stanley European Financials Conference 2025., siamo una public company, abbiamo una lunga storia in Italia e importanti azionisti: l'offerta non corrisponde al nostro vero valore", ha aggiunto, sottolineano che il suo obiettivo è "rendere sempre più chiaro che il nostro valore della banca è più alto e in linea con il consensus. E questo senza considerare le sinergie"."I, perché naturalmente il modello di business del potenziale acquirente è molto diverso dal nostro - ha detto Castagna in un altro passaggio - I clienti sono la nostra forza. Del resto, come sapete, siamo presenti nelle più ricche regioni d'Italia, ma abbiamo la gran parte della nostra attività con le PMI e le Mid Cap, oltre alla clientela retail e alle famiglie".Per quanto riguarda via libera della BCE all'utilizzo delnell'integrazione di, Castagna ha detto che "", anche perché "siamo già un conglomerato finanziario sotto l'ombrello del Danish Compromise, si tratta solo di aggiungere qualcosa".