Eventi e scadenze del 18 marzo 2025

Lunedì 10/03/2025

Lunedì 17/03/2025

Martedì 18/03/2025

Aquafil

Brembo

ENI

Gabetti

Industrie De Nora

Recordati

Solutions Capital Management Sim

Yakkyo

(Teleborsa) -- Sede Nazioni Unite, New York - Principale forum globale dedicato alla promozione della parità di genere e all'empowerment femminile e dal 1995 verifica l'attuazione degli obiettivi fissati nella Conferenza di Pechino e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile legati alle donne. Ai lavori partecipano governi, ONG e attivisti per discutere politiche e iniziative concrete- XIII edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Pensa prima di agire, gestisci il tuo denaro con saggezza", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinato dal Comitato Edufin e promosso dal MIUR- Palacongressi di Rimini - L'evento riunirà tutti i ricercatori supportati dalla fondazione che lavorano sulle malattie genetiche rare, offrendo un'opportunità di confronto sugli ultimi progressi e sulle sfide della ricerca biomedica. L'incontro sarà un’occasione per costruire nuove collaborazioni e stimolare il dibattito scientifico- Inizia la riunione di politica monetaria- Inizia la riunione di politica monetaria- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Londra - La Morgan Stanley Annual European Financials Conference riunirà leader del settore finanziario, investitori e analisti per discutere le tendenze chiave che influenzano il settore bancario e assicurativo in Europa. Tra i relatori previsti ci sono figure di spicco della finanza globale, inclusi rappresentanti di grandi istituzioni finanziarie e autorità di regolamentazione10:00 -- Sala Koch, Senato - Le Commissioni riunite Bilancio, Attività produttive e Politiche UE di Camera e Senato svolgono l'audizione di Mario Draghi in merito al Rapporto sul futuro della competitività europea10:00 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento organizzato da INPS, Fondazione "Paolo Murialdi" e Università La Sapienza di Roma. Parteciperanno, tra gli altri, i presidenti di INPS, INPGI, CASAGIT, AGCOM e Fondazione "Paolo Murialdi" e il vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti10:30 -- Auditorium CNA Nazionale, Roma - Presentazione del 6° rapporto dell'Osservatorio Burocrazia CNA dal titolo "100 semplificazioni per liberare le energie delle piccole imprese". Interventi di Giuseppe Cascone, (Vicepresidente nazionale CNA), Marco Capozi (Responsabile dip. Relazioni istituzionali e Affari legislativi). Partecipano il ministro Paolo Zangrillo e Dario Costantini (Presidente nazionale CNA)11:00 -- Sede di Borsa Italiana, Milano - Newlat Food presenta il 1° bilancio aggregato del Food Unicorn italiano dall'acquisizione di Princes Limited. Nel corso dell'incontro verrà aggiornato il piano industriale Newlat Group 2025- 2030. Interverranno, tra gli altri, Angelo Mastrolia (Presidente Esecutivo Newlat Food), Giuseppe Mastrolia (AD e CCO) e Stefano Cometto, (AD e CEO Newlat Food)14:30 -- Senato della Repubblica - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo15:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione di rappresentanti della società Meta in Italia17:00 -- Alberto Nagel, CEO di Mediobanca, sarà intervistato nel corso della European Financial Services Conference organizzata da Morgan Stanley- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione Progetto di Bilancio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Approvazione del Bilancio Annuale al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2024 e del progetto di bilancio d’esercizio 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio