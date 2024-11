Ecomondo, ENEA presenta le biotecnologie per l'economia circolare

(Teleborsa) - Alimenti funzionali da scarti agroalimentari, piante come biofabbrica per la produzione di farmaci ma anche biomolecole potenziate per curare gravi patologie. Sono alcune dellecon una presenza che comprende uno spazio espositivo (Hall SUD n. 301 A) e la partecipazione a un ampio programma di incontri su economia circolare e simbiosi industriale (Rimini, 5-8 novembre)."Quest'anno porteremo tanti esempi concreti di valorizzazione delle biorisorse, soprattutto nel campo della salute e dell'alimentazione, grazie alle biotecnologie che permettono il trattamento e il recupero delle risorse naturali. Inoltre, illustreremo gli strumenti che ENEA ha sviluppato a supporto della simbiosi industriale per la valorizzazione di scarti, sottoprodotti, acqua e reflui, in applicazione del concetto di economia circolare – spiega–. Il settore delle biotecnologie è in forte crescita - prosegue Brunori - come dimostrano gli ultimi dati del rapporto ENEA-Assobiotec che parlano di 13 mila addetti e di 750 aziende attive in Italia. Altro tema strategico per l'economia circolare, che portiamo anche quest'anno ad Ecomondo, è quello della simbiosi industriale che si configura come uno strumento potente di innovazione di sistema per la prevenzione dei rifiuti speciali. In questo ambito abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione con il MASE e avviato numerosi progetti che, finora, hanno coinvolto oltre 350 aziende, identificando 1800 potenziali sinergie basate sull'idea che i rifiuti o i sottoprodotti di un'azienda possono diventare risorse per un'altra, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili e favorendo lo sviluppo di un sistema più efficiente e sostenibile".In particolare, alla fiera di Ecomondo ENEA farà conoscere leun carotenoide con proprietà antitumorali, antinfiammatorie e antiossidanti, e per una più efficace produzione di apocarotenoidi sfruttando le potenzialità delle molecole responsabili del colore dello zafferano per importanti azioni di protezione delle strutture oculari. In aggiunta, saranno presentate letramite dispositivi prototipali che sfruttano i campi elettromagnetici per il trattamento di tumori.Consarà possibile scoprire come le piante possano diventare biofabbriche per la produzione di farmaci (plant molecular farming) e come da sottoprodotti e scarti agroalimentari è possibile ricavare prodotti ad alto valore aggiunto per settori come la nutraceutica, la cosmeceutica e la farmaceutica.Inoltre, nello stand le aziende potranno approfondire la conoscenza della metodologia e degli strumenti messi a punto da ENEA perfacilitando lo sviluppo di sinergie, anche con l'utilizzo della piattaforma ENEA Symbiosis, e l'implementazione di soluzioni tecnologiche per l'interconnessione tra aree produttive, urbane e rurali.