ELITE (Euronext), entrano 19 nuove società italiane. 135 ammesse da inizio anno

Euronext

(Teleborsa) -, l'ecosistema diche supporta le piccole e medie imprese (PMI) private nella crescita e nella possibile quotazione in Borsa, continua la sua espansione con l'Le aziende provengono da 10 regioni (circa il 50% dal centro-sud) e operano in una varietà di settori chiave, spaziando dall'industria ai servizi, dalla tecnologia al food&beverage. Hanno une impiegano oltre 2.300 dipendenti.Dal 2012, anno deldi ELITE, sono state selezionate e ammesse oltre 2.400 aziende, di cui oltre 1.600 sono eccellenze europee, con un fatturato complessivo di 190 miliardi di euro e che impiegano oltre 661.000 dipendenti.ELITE: 960 milioni raccolti con il supporto diretto per oltre 260 aziende, sfruttando il modello Basket Bond, 72 aziende si sono quotate raccogliendo 4 miliardi, 204 aziende hanno emesso oltre 320 obbligazioni corporate raccogliendo 3,6 miliardi e circa 600 imprese hanno investito sulla crescita inorganica attraverso oltre 1.850 operazioni di M&A."Siamo entusiasti di dare il benvenuto in ELITE alle 19 nuove imprese italiane - ha commentato l'- Raggiungiamo oggi anche un traguardo numerico importante sull'anno, avendo. Il loro ingresso in ELITE conferma la nostra missione: supportare le PMI mettendo a loro disposizione servizi complementari per accelerare la crescita sostenibile, combinando al capitale di conoscenza, capitale relazionale e capitale finanziario nei casi in cui le aziende abbiano la volontà di entrare nel mercato dei capitali, sia pubblici sia privati".Le 19 nuove aziende sono: Arpitel, Caast, Candioli, Copral, Emu Group, Esserre Pharma, Garofoli, Gesco (Amadori), Guzzini & Fontana Projects, Idea (Rolmarkem), Il Luogo Di Aimo e Nadia, Il Pastaio Di Maffei S. & C., Ludovico Martelli, Osit Impresa (Subdued), Rattix, Sterne International, Sts Communication, Tecno World Group, Xlam Dolomiti.