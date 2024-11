Giornata in tenuta per l'indice delle società High Tech italiane (+0,56%), guizzo positivo per Olidata

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Si è mosso in territorio positivo il, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell', che dà segnali di maggiore debolezza.Ilha aperto a 98.347,5, in recupero dello 0,56% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'evidenzia un più deciso calo dell'1,29% a 980.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, bene, con un rialzo dell'1,56%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +3,06%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,11%.Tra ledi Piazza Affari, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 4,76%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +3,21%.