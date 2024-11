Manovra, Corte dei Conti: richiede scelte importanti e riflessioni più attente

(Teleborsa) -"si muove all’interno del sentiero tracciato" dal PSB e dei relativifissati, allo scopo di "o" e nello stesso tempocome la riduzione del cuneo fiscale e la revisione delle aliquote Irpef, l'aumento della spesa sanitaria e l'adeguamento degli stipendi pubblici. "Tale disegno - ricorda la Corte die conti - vieneresi disponibili da undelle stime di aprile 2024"."Ilnon privo di una sua intrinseca organicità,- si sottolinea -dal momento che passa per una strutturale riduzione e ricollocazione della spesa, strada obbligata per conseguire avanzi di bilancio sufficienti a ricondurre il debito su un profilo plausibilmente discendente".La magistratura contabile, ricorda che questo governo per primo ha "avviato un", che definisceanche se "di scarso impatto finanziario" dal mento che riguarda "poco meno del 3 per cento dei contribuenti". "Si tratta di misure - notano i giudici contabili - non prive di: infatti, esse finiscono per acuire la"Sul fronte della spesa importantisi registrano nel", afferma la Corte, ricordando che "sonoper rinnovare i contratti collettivi nazionali e per l’adeguamento delle retribuzioni del personale delle amministrazioni statali per il triennio 2025-2027,, come la Corte aveva più volte auspicato, ledi definizione del quadro generale delle risorse destinate alla contrattazione collettiva".L'aumento delledestinato alla- rileva la magistratura contabile - "consente diper consolidare le prospettive del settore", anche a causadella "mancanza di una chiara programmazione".si ritrovano nelle modalità che ha assunto la significativa e opportuna accentuazione del risultato atteso dalla '. "- si afferma - una chiara indicazione di come questa si traduca, già nella fase di, in una attenta revisione dei diversi ambiti di spesa interessati" e, nel complesso, "la ripartizione proporzionale dei tagli adottata a livello centrale rappresenta una soluzione legata ai tempi stringenti imposti dalla manovra ma"."La riduzione degli stanziamenti di spesa porterà ad undell’amministrazione centrale che è in partequando inizia ad operare ildestinato ad assicurare il finanziamento degliinvestimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese", sottolinea la Corte, ricordando che lo strumento dovrà"Per il riavvio dopo il 2026 di un ciclo espansivo di investimenti pubblici nazionali, coerente con i livelli di crescita attesi sarà necessaria la definizione di una strategia chiara, e al contempo ambiziosa, che garantisca un consolidamento dei risultati che saranno acquisiti a conclusione delle linee progettuali del PNRR", conclude la Corte, ribadendo che "i vincoli imposti alla manovra, in un quadro che torna ad essere caratterizzato da incertezze sulle prospettive economiche, mettono in evidenza il ruolo cruciale che vengono ad assumere gli interventi del PNRR, sia nel campo infrastrutturale sia in quello degli incentivi agli investimenti delle imprese".