UE, accordo su IVA nell'era digitale. Coinvolte piattaforme alloggi e trasporto passeggeri

(Teleborsa) - Il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto un accordo su. Con nuove norme sulle fatture elettroniche e la comunicazione dei dati in tempo reale, nonché sulle attività svolte tramite piattaforme digitali, questo pacchetto legislativo intende combattere le frodi fiscali, sostenere le imprese e promuovere la digitalizzazione., il Consiglio ha raggiunto un accordo sul pacchetto IVA - ha commentato Mihaly Varga, ministro delle finanze ungherese (che ha la presidenza di turno) - Si tratta di una pietra angolare per la transizione digitale e un passo significativo per migliorare la competitività dell'UE. Le nuove norme aggiorneranno i nostri sistemi IVA per riflettere la digitalizzazione delle nostre economie, aiutare a combattere le frodi IVA e semplificare gli obblighi amministrativi per le piccole imprese e i singoli fornitori di servizi".L'accordo comprende, che nel complesso apportano modifiche a tre diversi aspetti del sistema IVA.Le nuove norme: renderanno gli obblighi di dichiarazione IVA per le transazioni transfrontaliere completamente digitali entro il 2030; richiederanno alle piattaforme online di pagare l'IVA suinella maggior parte dei casi in cui i singoli fornitori di servizi non addebitano l'IVA; miglioreranno ed espanderanno gli sportelli unici IVA online in modo che le aziende non debbano effettuare costose registrazioni per l'IVA in ogni stato membro in cui operano.In merito al sistema di dichiarazione digitale in tempo reale ai fini IVA tramite fatture elettroniche, il Consiglio ha concordato che il sistema UE dovrebbe essere in atto nele che tutti i sistemi nazionali esistenti dovrebbero diventare interoperabili con il sistema UE entro ilPer quanto riguarda l'IVA per l'economia delle piattaforme, viene affermato che attualmente. Ciò è dovuto principalmente al fatto che tendono a essere singoli fornitori (come un autista o una persona che affitta il proprio appartamento) o piccole imprese, che di solito non sono tenute a registrarsi per l'IVA o spesso semplicemente non sono a conoscenza dei propri obblighi o delle norme di conformità fiscale in altri Stati membri."Ciò comporta la mancata riscossione di ingenti importi di IVA e talvolta una concorrenza sleale tra i servizi tradizionali di alloggio e trasporto e quelli che operano tramite piattaforme", viene sottolineato. In base alle nuove norme, gli operatori della cosiddetta "" saranno responsabili della riscossione e del versamento dell'IVA, nei casi in cui i loro fornitori di servizi non paghino l'IVA di tasca propria (secondo il cosiddetto modello del "deemed supplier"). Lae la verserà alle autorità fiscali.