UE autorizza l'acquisizione di Adriatic LNG da parte di Snam e VTTI

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'del controllo congiunto dida parte die VTTI (Vitol-IFM-ADNOC).L'operazione riguarda principalmente il mercato delle infrastrutture di importazione del gas e, più specificamente, ladel GNL in Italia.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui le società sono attive. In particolare, la Commissione ha rilevato che la capacità di Snam di influenzare i prezzi o altri parametri di concorrenza nelle infrastrutture di importazione del gas in Italia è limitata dalla regolamentazione settoriale e da altri fattori. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che è improbabile che Snam possa perseguire una strategia di aumento dei prezzi nei terminali di rigassificazione del GNL in Italia."Accogliamo con soddisfazione la decisione positiva della DG Competition della Commissione Europea sull’operazione relativa ad Adriatic LNG - ha commentato l'AD di Snam,- È unper giungere al closing della transazione, previsto a inizio dicembre".