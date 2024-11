BCE, de Guindos: disinflazione ben avviata

(Teleborsa) -

Le informazioni più recenti sull’inflazione mostrano che il processo disinflazionistico è ben avviato. ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos intervenendo a un seminario organizzato dall'Università di Londra sottolineando che "le prospettive di inflazione risentono anche delle recenti sorprese al ribasso degli indicatori dell’attività economica, mentre le condizioni di finanziamento restano restrittive.



"Sintonizzare con precisione le decisioni di politica monetaria è complesso - ha detto - ma l'orientamento dell'inflazione nel medio termine è chiaro.



"Le nostre decisioni sui tassi di interesse continueranno a basarsi sulla nostra valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, delle dinamiche dell’inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria", ha proseguito. "Continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati e incontro per incontro per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione, senza impegnarci preventivamente su un particolare percorso tariffario".