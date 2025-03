Dazi Usa, da Bruxelles: risponderemo e lista contromisure sarà ben selezionata

(Teleborsa) - L'annuncio di dazi da parte degli Stati Uniti sulle importazioni di auto preoccupa i leader europei. La vice presidente della Commissione Ue per la transizione giusta,, li ha definiti "una". "Ci dispiace che l'amministrazione americana stia giocando contro il buon funzionamento del mercato globale – ha aggiunto al suo arrivo al Consiglio Ue Ambiente a Bruxelles –. Dobbiamo capire in quali termini esattamente vogliono metterli in atto ma siate certi che risponderemo di conseguenza".Ansa riporta le parole di un portavoce dellache ha chiarito che "la lista finale dei prodotti su cui applicare contromisure" per rispondere ai dazi di Donald Trump "sarà ben selezionata per provocare il massimo impatto nei confronti degli Stati Uniti e ridurre al minimo l'impatto sull'economia dell'Ue"."Dobbiamo risolvere tutto con la diplomazia. Ho grande considerazione del Commissario europeo Sefcovic. È persona di buon senso, sa trattare e tutelare gli interessi delle imprese europee e italiane. La guerra dei dazi non conviene a nessuno", ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepremierintervenendo ad Agorà su RaiTre. Stessa linea seguita dal governo britannico: la Cancelliera dello Scacchiere,, ha escluso una risposta da parte di Londra all'iniziativa di Washington, affermando di non voler "intensificare" le guerre commerciali. Più dura la risposta di Berlino con il ministro dell'Economiache ha dichiarato che l'Ue deve "rispondere con fermezza".Intanto, il presidente Usaha minacciato l'Unione Europea e il Canada di imporre ulteriori dazi doganali se riterrà che stiano coordinando le loro azioni a scapito degli Stati Uniti, in risposta allaavviata da Washington. "Se l'Unione Europea collabora con ilper danneggiare economicamente gli Stati Uniti, verranno imposti dazi su larga scala, ben più elevati di quelli attualmente previsti, per proteggere il miglior amico che entrambi questi Paesi abbiano mai avuto", ha scritto Trump sul social network Truth Social.