EdiliziAcrobatica argina effetto Superbonus. Ricavi 9 mesi in calo a 108,5 milioni

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso idel 2024 condi 108,5 milioni di euro, in calo dai 118 milioni di euro dello stesso periodo del 2023 per la fine dell'effetto Superbonus.Innei primi 9 mesi del 2024 ha segnato ricavi per 94,6 milioni di euro, con una crescita pari a + 10% sull'analogo periodo del 2023. In, attraverso la controllata EdiliziAcrobatica France, cresce del 29% e si attesta a circa 4 milioni di euro contro i circa 3,1 milioni di euro dei primi nove mesi del 2023. La, con Acrobatica Iberica, registra ricavi a 1,5 milioni di euro, in aumento del 66,7%., mercato in cui Acrobatica è operativa dal 2023, ha fatto segnare ricavi pari a 0,7 milioni di euro, a fronte dei 53 mila euro dei primi 9 mesi dello scorso anno.Il territorio dellain cui Acrobatica è presente (Arabia Saudita, Emirati Arabi e Kuwait) come socia di maggioranza di Enigma ha fatto segnare un +63,6% in termini di crescita dei ricavi, pari a 7,2 milioni di euro., operativa nel mercato delle rinnovabili da gennaio 2024, ha fatto segnare ricavi pari a 0,4 milioni di euro (-98% vs 9mesi 2023). La società è la riconversione di EA110, che operava nel precedente esercizio nel settore degli incentivi fiscali."È per noi una grande soddisfazione condividere questi dati di crescita relativi a tutto il Gruppo - commenta l'- dai quali si evince come Acrobatica in ogni mercato in cui opera riesca senza dubbio a creare valore e produrre risultati importanti. Il nostro core business, quello dei lavori su fune, si conferma vincente sotto ogni punto di vista, così come il nostro modello di business che si è dimostrato perfettamente replicabile e scalabile ovunque sia stato esportato".