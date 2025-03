Caltagirone Editore, utile 2024 dimezzato a 8,2 milioni. Dividendo di 0,04 euro

Caltagirone Editore

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 112 milioni di euro (116,5 milioni di euro nel precedente esercizio) in diminuzione del 3,8% per effetto della diminuzione dei ricavi editoriali e pubblicitari parzialmente attenuata dalla crescita degli altri ricavi e proventi. In particolare, i(-5,9%) sono stati influenzati dal nuovo quadro normativo in materia di pubblicità legale che ha eliminato l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare estratti e bandi di gara sui quotidiani.Ilè stato positivo per 784 mila euro (5,6 milioni di euro nel 2023). Ilè stato positivo per 21,8 milioni di euro in aumento del 30,4% rispetto al 2023 (positivo per 16,7 milioni di euro) ed include principalmente dividendi percepiti su azioni quotate. Ildi Gruppo è positivo per 8,2 milioni di euro (positivo per 16,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023).Laè negativa per 2,7 milioni di euro, in decremento di 15,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2023 (positiva per 12,7 milioni) principalmente per effetto dell'investimento netto in azioni e titoli quotati, dei dividendi distribuiti al netto dell'incasso di dividendi su azioni quotate. Al 31 dicembre 2024 l'organico complessivo comprendeva 577 dipendenti (576 al 31 dicembre 2023).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di unpari 0,04 euro. Il dividendo sarà posto in pagamento il 21 maggio (stacco cedola in Borsa il 19 maggio) e con record date alla data del 20 maggio.