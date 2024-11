Giotto Cellino SIM ottiene la qualifica Euronext Growth Advisor

ABC Company

(Teleborsa) -, società di intermediazione mobiliare che presta servizi di investimento a privati ed aziende, è stata ammessa da Borsa Italiana nel(EGA). L'autorizzazione come EGA consentirà alla SIM di operare sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) per fornire servizi evoluti in favore di PMI e imprenditori.La figura dell'EGA riveste unEuronext Growth Milan, e ha la funzione di assistere e supportare la società sia in fase di ammissione che successivamente, durante la permanenza sul mercato, in particolare rispetto all'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal Regolamento.Giotto, pertanto, con la creazione di unaprosegue nel suo percorso di crescita secondo le direttrici annunciate con la sottoscrizione della partnership strategica con"L'autorizzazione di Borsa Italiana a operare in qualità di EGA è uno dei tasselli fondamentali per lo sviluppo della nuova divisione Capital Markets - ha commentato l'- Giotto, da sempre al fianco degli imprenditori e delle aziende, da oggi potrà fornire ai propri clienti, con professionalità altamente qualificate, ulteriori servizi ad alto valore aggiunto".Attualmente nel registro degli Euronext Growth Advisor sono, Baldi Finance, Banca Akros, Banca Finnat, Banca Investis,, CFO SIM, EnVent Italia SIM,, Integrae SIM,, Invest Italy SIM,, TP ICAP Midcap,