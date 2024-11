Poste, utile primi nove mesi sale a 1,6 miliardi

Poste Italiane

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso i primi nove mesi dell'anno conpari a 9,2 miliardi, con una crescita underlying dell'8% su base annua (3,1 miliardi nel terzo trimestre del 2024, in crescita del 9,6%).L'è pari a 2,3 miliardi, con una crescita underlying del 17,8% (789 milioni nel terzo trimestre del 2024, +46,4%).L'dei primi nove mesi è pari a 1,6 miliardi, con una crescita underlying del 19,5% (569 milioni nel terzo trimestre, +48,9%).Il CdA di Poste Italiane ha deliberato la distribuzione di undi 0,33 euro per azione (427 milioni) sui risultati del 2024, in pagamento il 20 novembre, in linea con la guidance dell'utile netto per l'intero esercizio 2024 pari a 2 miliardi e con la nuova politica dei dividendi basata sul pay-out., ha commentato: “Oggi abbiamo ancora una volta riportato eccellenti risultati, confermando ulteriormente la capacità della nostra ineguagliabile platform company di generare profittabilità e flussi di cassa solidi e sostenibili, con performance robuste in tutti i settori di business e trend positivi confermati nel terzo trimestre del 2024.Abbiamo continuato ad alimentare una crescita redditizia da inizio anno, con un incremento Underlying dei ricavi dell'8% nei primi nove mesi. Come sempre, rimaniamo concentrati sull’obiettivo di raggiungere nuovi risultati, mentre progrediamo nell'esecuzione del piano industriale “Connecting Platform”.(EBIT) Adjusted per l'esercizio 2024 pari a € 2,8 miliardi con una guidance dell’utile netto pari a € 2 miliardi. La nostra performance finanziaria solida e sostenibile e la generazione di cassa ci consentono di premiare generosamente i nostri azionisti, mantenendo al contempo una posizione patrimoniale estremamente consistente. Di conseguenza, pagheremo un acconto sul dividendo di 33 centesimi per azione, equivalente a € 427 milioni, con un aumento del 39% rispetto allo scorso anno, in linea con la nostra guidance di un utile netto per l’intero 2024 pari a € 2 miliardi e con la nuova politica di dividendi basata sul pay-out. Il nostro più grande patrimonio sono i nostri dipendenti, il cui impegno e professionalità sono essenziali per il successo continuo che stiamo vedendo nel 2024 e che continueremo a vedere in futuro".