REVO Insurance, crescita oltre le stime di piano. Utile 9 mesi a 17 milioni

REVO Insurance

(Teleborsa) -, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, ha chiuso iconpari a 216,9 milioni di euro, con ricavi dai contratti assicurativi pari a 161,3 milioni, in sensibile aumento rispetto al medesimo periodo 2023. Tutte le linee di business hanno registrato una crescita in termini assoluti rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, a eccezione del business Agro, per il quale si è adottata una modalità di selezione particolarmente mirata nelle fasi di sottoscrizione, al fine di favorirne la redditività.Il, al netto dei costi direttamente imputabili ai contratti assicurativi e delle dinamiche riassicurative, è pari a 23,2 milioni di euro (17,4 milioni al 30 settembre 2023), con un'ulteriore riduzione del cost ratio (dal 23,9% al 20,6%) e dell'acquisition ratio (dal 17,6% al 17,3%).L'è pari a 17 milioni di euro, in crescita rispetto al risultato del terzo trimestre 2023 (pari a 11,7 milioni di euro), con un patrimonio netto di Gruppo pari a 240 milioni di euro (225,6 milioni di euro al 31 dicembre 2024).di raggiungere circa 300 milioni di euro di premi entro l'esercizio, con un utile netto adjusted superiore a 20 milioni di euro. Prosegue l'attività di assetto di REVO Iberia.