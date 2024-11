Solid World: AuCap serve per crescere negli Stati Uniti e sviluppare Electrospider

Solid World Group

(Teleborsa) - Dopo una reazione negativa del titolo,chiarisce le ragioni per la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, per il giorno 13 novembre 2024, in merito all'il cui termine finale di sottoscrizione è fissato alIl Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre agli azionisti una proposta di aumento di capitale, al fine di effettuare deglidove il Gruppo prevede di aprire una filiale per la vendita della biostampante Electrospider.Tale presenza è strategica in quanto gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato al mondo per il settore bio-medicale, si legge in una nota della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing. Gli investimenti supporteranno, quindi,e distributiva di Electrospider.Quanto illustrato "rappresenta il: grazie infatti alle risorse economiche raccolte con il precedente aumento di capitale conclusosi con successo nel mese di luglio, è stata creata l'infrastruttura e sono stati acquisiti gli spazi per la realizzazione di un laboratorio di analisi cellulare nonché acquistati i macchinari necessari alle attività; in particolare questo laboratorio permetterà di non rivolgersi più a strutture esterne per le attività di test".