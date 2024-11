TISG, la presidente Simona Del Re rinuncia all'incarico

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha comunicato chedi membro edel Consiglio di Amministrazione per sopraggiunti motivi personali. La rinuncia avrà efficacia a partire dal 12 novembre 2024.Del Re, amministratore, non è membro di alcun comitato endoconsiliare e, alla data odierna, non risulta titolare di azioni della società.La presidente uscente ricoprirà l'attuale ruolo di2025, data oltre la quale non ricoprirà alcuna carica in TISG.