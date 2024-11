Banco BPM, Barclays alza target price e conferma Overweight

Barclays

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 8 euro) ilsu, confermando lasul titolo a "". Gli analisti hanno aumentato le stime sull'EPS rettificato 2024-26 del 5% principalmente a causa della revisione al rialzo NII/trading. Nessun impatto dalla transazione suè stato ancora incorporato nelle previsioni.Da un punto di vista tattico, l' acquisizione di Anima aumenta il peso del business delle commissioni nel gruppo, in un momento di calo dei tassi, e "renderebbe l'".Ci sono: 1) l'approvazione del Danish Compromise da parte delle autorità di regolamentazione; e 2) la capacità di preservare le partnership di Anima, in particolare per la distribuzione AUM retail.Sul Danish Compromise, Barclays menziona che se si unissero Anima e Banco BPM, il gruppo avrebbe(dato che Anima gestisce ad esempio una gran parte delle riserve assicurative di), dagli attuali 16 miliardi di euro, quindi un possibile angolo per soddisfare il caso Danish Compromise sembra rispettato.