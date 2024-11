Gruppo Mediocredito Centrale, utile 9 mesi in forte crescita a 57,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Gruppo Mediocredito Centrale ha chiuso idel 2024 con unpari a 57,4 milioni di euro, rispetto a 19,2 milioni al 30/09/2023. Il risultato consolidato rileva la positiva performance di tutte le banche del Gruppo, con la Capogruppo MCC che ha conseguito un utile di 19,7 milioni (rispetto a 4,3 milioni al 30/09/2023), BdM Banca, proseguendo il trend già evidenziato nei trimestri precedenti, ha registrato un utile di 18,55 milioni (rispetto a 0,4 milioni al 30/09/2023) e Cassa di Risparmio di Orvieto ha rilevato un utile di 9,3 milioni (rispetto a 5,8 milioni al 30/09/2023). Al risultato aggregato delle tre banche, pari a 47,6 milioni, si aggiungono effetti positivi di consolidamento per 9,8 milioni.Il Gruppo segna un +25% per il, pari a 260 milioni rispetto a 208,5 milioni al 30/09/2023, grazie al positivo andamento dei tassi di interesse di mercato; +7,1% per le, pari a 127 milioni rispetto a 119 milioni al 30/09/2023 (in crescita le commissioni da servizi di investimento a +17% e da gestione delle garanzie pubbliche a +22%).C'è stata una riduzione deldal 75,1% al 30/09/2023 al 67,2% al 30/09/2024, e degli, pari 9,68 miliardi (rispetto a 9,71 miliardi al 31/12/2023). Continua il supporto all'economia: erogati nei primi nove mesi più di 1,3 miliardi di euro, a favore del tessuto imprenditoriale e delle famiglie.Grado disu base aggregata in crescita al 45,2% (44,1% a fine 2023) grazie all'incremento degli accantonamenti in coerenza con il programma di derisking. Stabile l'lordo, pari al 7,9% (7,8% al 31 dicembre 2023) e netto, pari al 4,5% (4,6% a fine 2023). Escludendo i titoli deteriorati coperti da GACS, la copertura dei crediti deteriorati sale al 52,4% (51,2% al 31/12/2023), l'NPL ratio lordo è pari al 7,0% e l'NPL ratio netto è pari al 3,5%, entrambi stabili rispetto al 31/12/2023.