Budapest, Meloni: "Sappiamo cosa fare, ma servono risorse"

(Teleborsa) -ora il punto è se vogliamo dare agli stati membri le risorse necessarie, questo è il vero dibattito e non so se questa mattina arriverà a soluzioni concrete, ma è l'elemento centrale". Lo ha detto la presidente del Consiglioarrivando al Consiglio Europeo informale di Budapest.La Premier ha menzionato il piano presentato da Mario Draghi "stato incaricato di individuare le priorità per i prossimi anni dell'Unione Europea. Credo che ci siano molte sfide, noi sappiamo che cosa dobbiamo fare , la grande domanda alla quale dobbiamo rispondere adesso è se davvero vogliamo dare gli strumenti agli Stati membri per centrare gli obiettivi delle strategie che ci poniamo di fronte, su tutte, la questione delle risorse è certamente quella che va affrontata perché sappiamo che gli investimenti necessari per fare tutte le cose che vorremmo fare"Non so - prosegue Meloni - se stamattina si arriverà a soluzioni concrete perché sono sempre dibattiti molto lunghi ma è l'elemento centrale sul quale intendo concentrarmi, io sono assolutamente convinta che l'Europa e quindi anche l'Italia debbano riuscire a garantire maggiore indipendenza, maggiore autonomia anche investendo di più in difesa, chiaramente torniamo al discorso che servono gli strumenti per poterlo fare"."Questo è un grande dibattito che riguarda il Patto di stabilità, secondo me va fatto molto di più e quindi penso che questo sia un altro di quei dibattiti che bisognerà prima o poi riaprire perché anche qui, ripeto il concetto, al d là della volontà c'è quello che si può fare e le risorseL'unica cosa che io non sono disposta a fare ovviamente è "prendermela" - ha concluso la Premier - con i cittadini italiani, i lavoratori".Su, ha detto la premier.