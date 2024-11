CNH, Marx: ambiente commerciale rimane impegnativo, 2025 importante per lancio prodotti

CNH Industrial

(Teleborsa) - "I nostri sforzi per ridurre le scorte sono stati sfidati da una situazione del settore molto difficile e in continua evoluzione. Però, mentre la debolezza nella produzione e nella domanda retail continuerà probabilmente per tutta la prima metà del 2025". Lo ha affermato il CEO di, nella conference call sui risultati del terzo trimestre "Stiamo prendendo ordini per i modelli del 2025, ma- ha spiegato - Continuiamo quindi a concentrarci sul contenimento dei costi e sulla semplificazione dei nostri processi in linea con la nostra nuova struttura organizzativa"."Le condizioni di mercato del 2025 indicano la- ha detto Marx - Non abbiamo ancora informazioni sufficienti per fare una previsione esatta sulla domanda retail l'anno prossimo. Tuttavia, a questo punto pensiamo che il 2025 possa essere il punto basso del ciclo. Se inizieremo o meno a vedere una ripresa del mercato verso la fine del 2025, o se ciò avverrà più avanti, non è noto a questo punto"."Ci sono, come i prezzi delle materie prime, la velocità di stoccaggio e l'andamento delle attrezzature nuove e usate, e in particolare come si evolve il mercato sudamericano, che è stata la prima regione a calare - ha detto il CEO - A un livello più alto, dobbiamo osservare gli sviluppi geopolitici, tra cui in Ucraina e in Medio Oriente, ma anche possibili cambiamenti agli sforzi di decarbonizzazione. E come la nuova amministrazione statunitense sotto il"."Come abbiamo già detto, esamineremo più da vicino la nostra footprint produttiva e le nostre opzioni per un certo riallineamento - ha spiegato - Ad esempio, ieri abbiamo informato i nostri dipendenti di un nostro impianto in Iowa della nostra intenzione di chiudere definitivamente e trasferire il lavoro in altre strutture CNH negli Stati Uniti e in Europa. Questo fa parte della nostrain un ambiente di mercato mutevole e più impegnativo".Rimandando all'Investor Day di maggio per aggiornamenti precisi sulle iniziative strategiche, Marx ha evidenziato che ". Non mi piacciono ovviamente i momenti di basso del ciclo, ma se c'è qualcosa di buono è che si tratta del momento giusto per lanciare nuovi prodotti senza quella pressione che ci può essere in un mercato che cresce molto in termini di richiesta e produzione".