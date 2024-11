DHH, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 30,2 euro

DHH

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, con una raccomandazione "" e un target price diper azione (upside potenziale del 20%).Gli analisti scrivono che, in une in rapida crescita, DHH si posiziona come leader consolidato in Italia e nei Balcani e, con la sua fedeltà dei clienti, flessibilità, innovazione e diversificazione geografica dei servizi, credono che trarràDHH fornisce principalmente servizi di Cloud Computing, Cloud Hosting e Business Connectivity (che rappresentano rispettivamente il 40%, il 23% e il 22% dei ricavi consolidati nel 2023). Sfruttando la sua infrastruttura proprietaria, DHH genera circa il 70% dei suoi ricavi in ??Italia, con il restante 30% nella regione dei Balcani (Slovenia, Croazia, Serbia e Bulgaria).. Come strategia chiave, l'azienda acquisisce e mantiene marchi locali, mantiene la gestione e, dopo aver massimizzato le sinergie, consente agli imprenditori acquisiti di concentrare i propri sforzi sulla crescita e sulla generazione di cassa (media FCF/EBITDA 2020-2024E del 43% rispetto a una media del 33% per i 14 comparabili selezionati).Le azioni di DHH vengono scambiate con un multiplo EV/EBITDA ed EV/EBIT 2024 rispettivamente di 10,2x e 17,2x, con uno sconto del 37% e del 54% rispetto alle aziende comparabili. Il margine EBITDA ed EBIT dell'azienda (media 2021-2024) si attesta rispettivamente al 33% e al 18%, in linea con i suoi pari, ma la suadei concorrenti del 33%.TP ICAP Midcap ritiene che l'attuale prezzo delle azioni rappresenti