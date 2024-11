illimity, nei nove mesi l'utile scende a 31 milioni. Raccolta +25%

illimity

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell'annoha registrato unpari a 68 milioni rispetto ai 71 milioni dello stesso periodo del 2023, escludendo plusvalenza della piattaforma IT di 54 milioni di euro, sostenuto sia dall'aumento delle commissioni nette (+24%) sia dal calo dei costi operativi (-1,4%).L'è stato di 31 milioni rispetto ai 39 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, al netto della plusvalenza sulla piattaforma IT.Ilconferma una redditività in crescita, con un utile ante imposte in aumento del 9% anno su anno. La leva operativa registra un cost/income del 21%.La business origination della divisione Corporate Banking - oltre 500 milioni nel periodo - si mantiene sostenuta con un incremento del 15%", sottolinea la banca.Laè pari a 7 miliardi, in crescita del 25%, trainata principalmente dalla componente wholesale (+52%). La raccolta retail è pari a 3,4 miliardi, in aumento del 6%. La posizione di capitale vede un CET1 ratio phased-in al 14,4%, "evidenziando un ampio margine rispetto al requisito SREP (9,60%)", conclude illimity.