Ucraina, Orban: Usa usciranno dal conflitto, Ue non può finanziare Kiev da sola

(Teleborsa) - Secondo il primo ministro ungherese,, l'deve ripensare il suo sostegno all'Ucraina dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni americane. Prima di un vertice dei leader dell'UE, Orban ha poi affermato che l'Europa non può finanziare la guerra da sola. “L’. Alcune persone vogliono ancora farlo, vogliono ancora inviare enormi quantità di denaro a questa guerra altrimenti persa, ma c’è un numero crescente di persone che rimangono in silenzio, anche se prima erano rumorose”, ha dichiarato Orban alla radio di Stato ungherese.Trump ha più volte criticato il livello di sostegno deglialla lotta dell'Ucraina contro l'invasione russa iniziata nel 2022. Inha promesso che conta di porre fine al conflitto prima ancora di entrare in carica, ma non ha mai spiegato come.“Gli americani usciranno dalla guerra in Ucraina, non la incoraggeranno, non diranno che la guerra è una cosa buona”, ha dichiarato Orban. “Si dicono tante cose su, ma nessuno mette in dubbio una cosa, che non inizia una guerra. È una persona che odia la guerra, un vero uomo d’affari che pensa che la vita e le cose vadano bene quando non c’è la guerra", ha aggiunto.Il futuro degliè una delle principali questioni che l'UE dovrà affrontare con la vittoria di Trump. Insieme agli Stati Uniti, l'UE e i suoi Paesi membri sono tra i maggiori donatori di aiuti militari e finanziari all'Ucraina e la maggior parte dei leader dell'UE ha espresso un forte sostegno per continuare su questa strada. Ma dovrà affrontare le prossime fasi con le due principali forze politiche ed economiche in affanno: lache sta affrontando una crisi di governo e lache sembra al momento politicamente indebolita.Nonostante ciò, il cancelliere tedescoha ribadito la posizione tedesca, affermando che l'Europa deve anche rafforzare le proprie. “La Russia ha invaso l'Ucraina e sta continuando questa guerra con immutata brutalità”, ha dichiarato. “Una questione è abbastanza chiara: insieme, come Unione Europea, come europei, dobbiamo fare ciò che è necessario per la nostra sicurezza. Questo avrà successo soprattutto se tutti daranno il loro contributo".