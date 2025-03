Ucraina, al via i colloqui a Riad con gli Usa: proposta una tregua parziale con la Russia

(Teleborsa) - Il presidente ucrainodopo il "piacevole" incontro con il principe ereditario dell'Arabia Saudita,, ha fatto sapere attraverso il suo canale Telegram che "la squadra ucraina rimarrà a Gedda per lavorare con la squadra americana e speriamo in un risultato concreto". "La posizione ucraina durante l'incontro sarà assolutamente costruttiva", ha aggiunto. "Grazie – ha proseguito Zelensky - per la vostra saggia visione della situazione internazionale e per il vostro sostegno all'Ucraina. Abbiamo discusso i passi e le condizioni che potrebbero porre fine alla guerra e rendere la pace affidabile e duratura".Il presidente è arrivato all'incontro a Gedda con una proposta dicon la Russia. La proposta prevede infatti uno stop dei combattimenti nei cieli e nel mare come primo passo verso un accordo più ampio. Una misura che la delegazione ucraina spera sia sufficiente a convincere Donald Trump a riprendere il sostegno americano a Kiev. La proposta verrà presentata direttamente alla delegazione americana. Si tratta del primo tentativo dopo il fallimentare vertice nello Studio Ovale. Da parte sua, Washington ha già definito il piano "promettente".Per gli Stati Uniti a Riad ci saranno il segretario di Statoe il consigliere per la sicurezza nazionale. Per l'Ucraina saranno presenti il capo dell'ufficio presidenzialee i ministri degli Esteri e della Difesa,. Al suo arrivo in Arabia Saudita Rubio ha ribadito che l'obiettivo dell'incontro è "stabilire chiaramente le intenzioni dell'Ucraina" sulla pace e avere la certezza che Kiev "sia pronta a fare cose difficili, come faranno i russi".Sul tavolo resta anche l'accordo suiucraini, naufragato nello scontro dello Studio Ovale. Anche su questo fronte i segnali sembrano essere positivi e un'intesa potrebbe essere raggiunta questa settimana, forse già a Riad.In Arabia Saudita non è invece previsto un nuovo round di colloqui tra. Lo ha precisato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov smentendo un'informazione della Cnn in tal senso.