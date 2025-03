Trump e Zelensky: accordi su difesa aerea, cessate il fuoco e infrastrutture

(Teleborsa) -ha assicurato al presidente ucrainoil suo impegno per ottenere. Secondo la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, il presidente USA ha confermato l’intenzione di collaborare con gli alleati europei per fornire nuovi sistemi di protezione.Durante la conversazione, Trump ha inoltre promesso die ha ipotizzato un coinvolgimento americano nella gestione delle, ritenendolo il miglior modo per garantirne sicurezza e continuità.La Casa Bianca ha dichiarato che gli Stati Uniti sono ormaie stanno concentrando gli sforzi sui negoziati di pace. "I team ucraini e americani sono pronti a incontrarsi in Arabia Saudita nei prossimi giorni per continuare a coordinare i passi verso la pace", ha aggiunto Zelensky sottolineando cheIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un messaggio su X, ha, inoltre, riferito della sua telefonata con Donald Trump, affermando che Ucraina e Stati Uniti continueranno a collaborare per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura. "Siamo convinti che, con il sostegno dell'America, del presidente Trump e sotto la guida statunitense, sia possibile", ha dichiarato Zelensky, esprimendo gratitudine verso il presidente e il popolo americano per il loro sostegno. Ha inoltre sottolineato l'importanza di mantenere un contatto costante, sia ai massimi livelli che attraverso i rispettivi team di lavoro.L’inviato di Trump,, mentre il primo ministro ungherese Viktor Orban ha ribadito la sua opposizione all’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Nel frattempo, Kiev ha denunciato attacchi russi con 171 droni, mentre Mosca ha dichiarato di aver abbattuto 132 velivoli senza pilota ucraini.