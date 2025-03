Ucraina, gli Usa puntano a raggiungere la pace entro Pasqua. Mosca frena

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,, vuole raggiungere la pace inentro il, quando cadranno sia la Pasqua cattolica che quella ortodossa. Questo il limite che si è posto inil team del presidente americano durante i colloqui con quello di, in vista dell'incontro tra Washington e i rappresentanti di Mosca lunedì."La discussione è stata produttiva e mirata: abbiamo affrontato punti chiave, tra cui l'energia", ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino, che guida la delegazione di Kiev, dopo l'incontro con la delegazione americana. "L'obiettivo del presidente Volodymyr Zelensky è garantire una pace giusta e duratura per il nostro paese e il nostro popolo, e, per estensione, per tutta l'Europa. Stiamo lavorando per rendere questo obiettivo una realtà", ha aggiunto.Anche lahanno ostentato ottimismo sulla possibilità di mettere fine al conflitto nonostante la ripresa degli attacchi reciproci sul terreno. Bocciati invece gli sforzi guidati daper rafforzare le difese ucraine e il piano europeo per la costruzione di garanzie sulla sicurezza a lungo termine. "Putin non vuole conquistare tutta l'Europa, oggi la situazione è molto diversa rispetto alla Seconda guerra mondiale", ha dichiarato l'inviato speciale,. Secondo Witkoff il presidente russo non è "una cattiva persona, è molto intelligente". "Ho l'impressione che voglia la pace", ha aggiunto Witkoff a Fox News dicendosi fiducioso che daidi oggi con Mosca usciranno "progressi concreti" come "un primo cessate il fuoco nel Mar Nero che porterà poi alla tregua totale".Da Mosca però è stato ridimensionato l'ottimismo americano per una rapida risoluzione del conflitto affermando che i negoziati con gli Stati Uniti "saranno "difficili". "Siamo solo all'inizio di questo percorso", ha dichiarato il portavoceconfermando comunque che l'attenzione "principale" del Cremlino sarà sulla ripresa di un accordo per garantire una navigazione sicura alle navi commerciali nel, in particolare per i cereali, come è già stato tra il 2022 e il 2023.