Ucraina, Piano Kallas al vaglio dei Ministri UE

(Teleborsa) - Resta in primo piano il trema della difesa e degli, come contropartita per il disimpegno USA nel conflitto con la Russia. E? da qualche giorno chesul cosiddettodi euro, che ha suscitatoin UE, per ragioni ideologiche o economiche.La scorsa settimana, l'l'Alta rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha presentato unin aiuti militari all'Ucraina, con unprevisti dall'Unione europea lo scorso anno. Un piano all'interno del quale andrebbero inquadrati anche iall'Ucraina come prestito straordinario, attingendo agli extra-profitti realizzati sui beni congelati alla Russia.Il Piano ha trovato già. L'di Viktor Orban si è sempre detta, in questa fase, ad armare Kiev contro la Russia, ma anche laha espresso una opinione negativa al riguardo.invece è una, perché la proporzionalità della spesa al parametro del reddito nazionale lordo (Rnl) collocherebbe la spesa di Parigi subito dietro a Berlino. C'è poi la questione deialla UE che vorrebbero partecipare alla spesa, come ilKallas quindi ha pensato di, concependo il- si parla infatti di Paesi "partecipanti" o "volenterosi" - per aggirare le resistenze politiche ed economiche di diversi paesi europei ed includere gli esterni all'UE. Il piano sarà all'attenzionedellae sul tavolo del, anche se non si ritiene che entrambe le occasioni daranno una fumata bianca.Arrivando al Consiglio degli esteri,ha affermato cheall'iniziativa per sostenere l'Ucraina, ma "ci sono molti dettagli che devono ancora essere studiati e devono essere coinvolti i ministri della difesa".Parlando dellela scorsa settimana, Kallas ha commentato "diamo il benvenuto alle discussioni di pace a Jeddah", "ma leper concordare la treguae confermano gli obiettivi che si erano preposti con la guerra".Frattanto,continua a dire no alla guerra. "A Bruxelles continua a prevalere la posizione favorevole alla guerra", ha precisato su Facebook il ministro degli Esteri ungherese, aggiungendo, "sosteniamo invece i negoziati di pace" portati avanti dal Presidente Trump.Ilfa notare che "al momento, e ora discuteremo", ma "la Spagna non ha bisogno di aspettare l'Alto rappresentante per dare il suo contributo all'Ucraina".Per il ministro degli Esteriitalianoserve unasul piano Kallar, xche va approfondito in attesa didi domani e "se ci saranno dei passi in avanti per arrivare al cessate il fuoco, per arrivare a una tregua".