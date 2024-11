Portobello richiede misure protettive con ricorso ex artt. 44 CCII

Portobello

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l'attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, ha comunicato che ildel patrimonio sociale di cui all'art. 18 del citato CCII per le società Portobello S.p.A. e PB Retail S.r.l..Il CdA ha assunto una delibera con cui ha deciso di dare corso al deposito presso il Tribunale di Roma di un, con riserva di presentare, entro il termine fissato dal Tribunale, unaprevisti dagli artt. 56 e seguenti del codice della crisi (individuabile con ogni probabilità in un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione).Il ricorso conterrà anche una richiesta di misure protettive del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 54 e seg. del citato CCII per le società Portobello S.p.A. e PB Retail S.r.l. La richiesta permetterà alla società diattraverso strumenti più efficaci e mantenendo le misure protettive del patrimonio, si legge in una nota.