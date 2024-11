Altea Green Power, MASE autorizza progetto BESS in Piemonte

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti di “green energy”, ha ottenuto dal(Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) l'autorizzazione del progetto di un(BESS Storage) della potenza disito in Piemonte, nel Comune di Rondissone (TO), già oggetto dell’accordo stipulato nel luglio 2022 con Aer Soléir, Gruppo irlandese tra i principali player nel settore dell’energia in Europa.Il progetto presentato, si legge in una nota, sarà realizzato in prossimità di una Stazione Elettrica di Trasformazione e avrà una potenza elettrica, in immissione ed in prelievo, pari a 250 MW e capacità impiantistica pari ad 1 GWh (4h di funzionamento).L’accordo firmato nel 2022 con Aer Soléir prevede la realizzazione di 3 impianti: due in Puglia, uno in Piemonte. Nei siti, già ceduti ad Aer Soléir, Altea Green Power svolge tutti gli adempimenti necessari al completamento dell'iter autorizzativo fino al "Notice to Proceed".Il progetto autorizzato, il cui, produrrà flussi di cassa a favore della Società di circa 17 milioni nei prossimi 18/24 mesi.