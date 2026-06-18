ATON Green Storage, esperto indipendente Alberto Andreazza accetta incarico per CNC

(Teleborsa) - ATON Green Storage , società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel mercato dell'ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, ha reso noto che, nell'ambito del percorso di risanamento previsto dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) avviato presso la CCIAA di Rimini, l'esperto indipendente Alberto Andreazza ha formalmente accettato l'incarico.

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