Energia green: A2A sigla primo PPA decennale con piccola-media impresa

(Teleborsa) - A2A ha siglato il primo Power Purchase Agreement (PPA) con una Piccola-Media Impresa: IZO – Vaxxinova - operante in Italia nella ricerca, produzione e confezionamento dei vaccini e farmaci ad uso veterinario - acquisterà 1,65 GWh annui di energia elettrica green prodotta dagli impianti fotovoltaici del Gruppo, pari al consumo di oltre 600 famiglie, che consente di evitare l’emissione di circa 740 tonnellate di CO2 l’anno. L’accordo, siglato da A2A Energia – la società commerciale di A2A – ha durata 10 anni.



L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “A2A Open PPA”: il nuovo strumento pensato dal Gruppo per favorire l’accesso delle Piccole e Medie Imprese a questa tipologia di contratti a lungo termine.



In un contesto fortemente caratterizzato dalla volatilità dei prezzi energetici, i contratti PPA possono infatti consentire alle aziende di stabilizzare i costi, accedere a energia rinnovabile senza investimenti iniziali elevati, e rafforzare la propria competitività grazie ad una maggiore prevedibilità finanziaria e a migliori performance di sostenibilità.



A2A Open PPA è a disposizione delle PMI di qualsiasi settore industriale su tutto il territorio nazionale con fabbisogni energetici da 1 a 20 GWh all’anno.



In linea con il Piano Strategico di A2A al 2035, il Power Purchase Agreement - chiude la nota - conferma il contributo del Gruppo alla decarbonizzazione del Paese e rafforza il suo ruolo di facilitatore della transizione energetica. Grazie a investimenti mirati e al supporto concreto alle aziende, A2A promuove lo sviluppo delle rinnovabili rendendo l’energia green più diffusa, accessibile e meno esposta alle dinamiche di mercato. L’accordo rappresenta un esempio concreto di come i PPA possano favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili nei consumi industriali, promuovendo modelli di approvvigionamento a lungo termine in grado di garantire maggiore stabilità sostenibilità.

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