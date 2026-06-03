Altea Green Power, Guarino conclude percorso come direttore generale e prosegue mandato nel Cda

(Teleborsa) - Altea Green Power , azienda attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti di “green energy”, comunica che il Direttore

Generale, Salvatore Guarino, ha concluso il proprio incarico esecutivo con decorrenza dal 1° giugno 2026 per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.



Al fine di assicurare continuità strategica e valorizzare ulteriormente le competenze maturate, Salvatore Guarino - riporta un comunicato - manterrà il proprio ruolo all’interno del Consiglio di Amministrazione della Società, continuando a contribuire alle attività del Gruppo.

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