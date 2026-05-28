Piombino, agevolazioni per 285 milioni euro per sviluppo progetto acciaieria green

Il Mimit conferma impegno per rilancio polo industriale Piombino

(Teleborsa) - Il Mimit stanzia risorse per 285 milioni di euro per il rilancio del polo industriale di Piombino. Invitalia ha infatti ammesso alle agevolazioni il contratto di sviluppo relativo al progetto per la realizzazione di una nuova acciaieria green da parte di Metinvest Adria, la joint venture tra il Gruppo Metinvest e Danieli, nell’area di Piombino.



Il sostegno è destinato alla realizzazione dei forni elettrici e delle infrastrutture produttive collegate allo sviluppo del progetto. Il progetto prevede la costruzione di un moderno forno ad arco elettrico (EAF) per la produzione di acciaio a basse emissioni, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e transizione ecologica dell’industria pesante.



L’investimento complessivo previsto ammonta a circa 3,2 miliardi di euro e rappresenta uno dei più rilevanti interventi industriali in corso nel settore siderurgico europeo.



Il Ministro Adolfo Urso ha definito l'investimento "un passaggio decisivo per il rilancio del polo siderurgico di Piombino e per la costruzione di una filiera dell’acciaio moderna, competitiva e sostenibile". "Parliamo di uno dei più importanti investimenti industriali in Europa, - ha sottolineato - capace di coniugare innovazione, sostenibilità ambientale e occupazione qualificata. Il Governo sostiene con determinazione questo percorso strategico, accompagnando la realizzazione delle infrastrutture necessarie e accelerando gli interventi indispensabili alla piena reindustrializzazione del territorio".



L’intervento conferma la strategicità del polo di Piombino nel piano nazionale per la competitività della siderurgia italiana e rafforza il percorso di reindustrializzazione avviato dal Mimit. Il progetto è stato ulteriormente rafforzato dalla dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale deliberata dal Consiglio dei ministri, con la previsione della nomina di un commissario straordinario per accelerarne l’attuazione.



A sostegno del progetto, sono previsti ulteriori 92 milioni di euro di risorse del Mimit per il completamento della banchina nord del porto di Piombino, infrastruttura strategica per la piena realizzazione dell’investimento industriale.

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