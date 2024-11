Circle, annunciato nuovo progetto da più di 650mila euro

Circle

(Teleborsa) -- PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – ha annunciato il progetto di(PCS), un sistema ideato per il potenziamento del sistema all'interno della, che assume un ruolo di server per l'erogazione di servizi e stabilisce standard di. Si tratta di un approccio che faciliterà la cooperazione tra l'Autorità di Sistema Portuale e gli altri attori della Community Portuale, migliorando l'efficienza operativa.Questa iniziativa progettuale, avviata nel mese di, si concluderà completamente entro giugno 2026, conche saranno generati per un totale superiore a. Gli obiettivi del progetto sono molteplici, come stabilire un modello dati e standard diper la comunità portuale, favorire il riuso di moduli esistenti per migliorare l’efficienza dei servizi e promuovere una gestione integrata delle informazioni tra i vari attori coinvolti nel sistema portuale."Il progetto Extended PCS rappresenta un passo fondamentale per il potenziamento del sistema portuale, facilitando la collaborazione tra l'Autorità di Sistema Portuale e gli altri attori del porto, contribuendo al contempo agli obiettivi di ottimizzazione del traffico, riduzione delle emissioni e transizione energetica - ha commentato, Presidente e CEO di Circle Group -. Questo approccio innovativo stabilirà nuovi standard in termini di efficienza operativa all'interno della comunità portuale. Siamo entusiasti di avviare questa iniziativa che, con il supporto di tecnologie avanzate, permetterà un'integrazione più fluida delle informazioni e un migliore monitoraggio delle operazioni portuali. Confidiamo che il progetto possa aiutare ad evolvere il modo in cui gestiamo e monitoriamo il traffico marittimo, stradale e il transito all’interno del porto creando efficienza per gli operatori e attrattività per nuovi traffici".