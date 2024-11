Invesco paga 17,5 milioni di dollari per risolvere accuse SEC su greenwashing

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato, uno dei più grandi e indipendenti gestori patrimoniali al mondo. di aversulla percentuale di asset aziendali in gestione che integravano fattori ambientali, sociali e di governance () nelle decisioni di investimento. Invesco a accettato di pagare unaper risolvere le accuse della SEC, senza ammettere o negare le conclusioni dell'ordinanza.Secondo l'ordinanza della SEC,, Invesco ha comunicato ai clienti e dichiarato nei materiali di marketing che tra il 70 e il 94 percento degli asset in gestione della sua società madre erano "". Tuttavia, in realtà, queste percentuali includevano una quantità sostanziale di asset detenuti in ETF passivi che non consideravano i fattori ESG nelle decisioni di investimento. Inoltre, l'ordinanza della SEC ha rilevato che Invesco non aveva alcuna politica scritta che definisse l'integrazione ESG."Come affermato nell'ordinanza, Invesco ha visto un valore commerciale nell'affermare che un'alta percentuale di asset aziendali era ESG integrated. Ma- ha affermato, direttore ad interim della Division of Enforcement della SEC - Le aziende dovrebbero essere dirette con i propri clienti e investitori piuttosto che cercare di capitalizzare le tendenze e le parole d'ordine degli investimenti".