Metalmeccanici, rotta trattativa su contratto: annunciato sciopero di otto ore

(Teleborsa) - Si rompe la trattativa traper il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici 2024/2027. È quanto emerso al termine del tavolo di oggi, a causa delle distanze riscontrate tra le parti sulle proposte relative agli aumenti salariali. I sindacati hanno annunciato l'avvio della mobilitazione, con assemblee in tutti i luoghi di lavoro, fino allo, da programmare nelle prossime settimane, oltre al blocco delle flessibilità e degli straordinari.I sindacati di categoria, in particolare, chiedono unsui minimi per il livello medio. Le associazioni datoriali – che nella loro proposta estendono a quattro anni la vigenza del contratto – propongono invece di confermare l'aumento definito in base all'inflazione (Ipca-Nei). Sulla base delle previsioni disponibili da parte dell'Istat, l'adeguamento dei minimi tabellari all'indice Ipca Nei sarebbe pari a 173,37 euro lordi per il livello C3 nel periodo 2025-2028, cifra da adeguare sulla base del dato effettivo."Grave è la volontà di Federmeccanica e di Assistal di voler cambiare le regole del modello contrattuale che nella sostanza significa nessun aumento certo per i prossimi anni ma tutto legato all'andamento dell'inflazione – spiegano in una nota unitariadopo la rottura della trattativa sul rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici –. Insignificanti sono state le risposte per quanto riguarda la stabilizzazione dei contratti di lavoro precari, come del resto non è stata data alcuna disponibilità per quanto riguarda la riduzione dell'orario di lavoro, per noi elemento significativo per affrontare una situazione industriale difficile". Sono inoltre "mancati passi in avanti anche su altre importanti parti normative: tra i principali welfare, previdenza formazione e inquadramento professionale, salute e sicurezza, appalti. Su queste basi – sottolineano i sindacati – era per noi impossibile continuare il confronto".confermano dunque di aver proclamato "lo stato di agitazione attraverso il blocco delle flessibilità e lo sciopero dello straordinario". Inoltre sono state, da effettuarsi a partire dalla prossima settimana. "Al fine di coinvolgere i lavoratori e renderli consapevoli della grave rottura che si è consumata – concludono i sindacati – verranno organizzate assemblee unitarie in tutti i luoghi di lavoro"."La nostra proposta è una risposta alle richieste del sindacato, ai bisogni dei lavoratori incidendo sulle varie dimensioni della persona", e "alle esigenze delle imprese incidendo su fattori di competitività, ai problemi sociali che potranno incidere negativamente su persone e imprese"sottolinea in una notadopo l'incontro di oggi con Fiom, Fim e Uilm. Secondo l'associazione datoriale la proposta prevede un beneficio economico potenziale, in presenza di tutte le condizioni previste, per un livello C3, nel periodo 2025-2028, che può arrivare a 7.010 euro. "La nostra proposta – scrive l'associazione di categoria – è la risposta a chi dice che non vogliamo rinnovare il Ccnl nonostante le gravissime difficoltà del nostro settore". In particolare, la proposta "riconosce benefici aggiuntivi rispetto all'adeguamento all'inflazione (Ipca Nei), con strumenti e modalità che tengono conto della grave situazione del settore". Con l'adeguamento ex post dei minimi tabellari all'Ipca Nei, sulla base delle stime ad oggi disponibili, "l'incremento totale sarebbe pari a 173,37 euro nel periodo 2025-2028". "In più – prosegue la nota – sono previsti altri benefici che complessivamente, al verificarsi delle condizioni previste sui vari istituti, potranno determinare fino a 6.510 euro circa lordi come massa salariale al livello C3 nel periodo 2025-2028". A questa somma, "grazie agli incentivi sui flexible benefits i dipendenti potranno ricevere fino a 500 euro netti aggiuntivi nel periodo 2025-2028". A questo, sempre secondo Federmeccanica, il sindacato ha però risposto "con l'annuncio dell'apertura di una fase conflittuale".