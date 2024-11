Pharmanutra, Intermonte incrementa target price e conferma Buy

Intermonte

PharmaNutra

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione dai precedenti 82 euro) e confermato la) sul titolo, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni.Gli analisti scrivono che top line ed EBITDA dei 9 mesi hannorispettivamente dell'1% e del 3%. Hanno quindisui ricavi del 4% e sull'EBITDA del 15%, ora ipotizzando una crescita del 17% del top line nel 4Q (in linea con 9M) e un margine del 26%, mentre aumentano leggermente D&A e imposte, portando a un aumento mid-single digit dell'EPS 2024-26."Il, con 9M che migliora la visibilità sulle nostre stime mentre il Gruppo sta entrando in una nuova fase di significativa creazione di valore - si legge nella ricerca - Riteniamo che il mercato sia pronto a dare una nuova occhiata a una storia di massiccia crescita strutturale a lungo termine, soprattutto se i prossimi trimestri forniranno una maggiore visibilità da nuove iniziative strategiche".Sulla base di suggerimenti forniti all'Investor Day dell'anno scorso, nuove opportunità di business potrebbero sbloccare un'ulteriore crescita significativa sia nelle vendite che nell'EBITDA, con conseguente enorme rialzo a lungo termine del valore di 90-100 euro per azione in aggiunta al TP. Per quanto riguarda il business esistente, PharmaNutra sembra "grazie alla leadership indiscussa negli integratori di ferro solido per via orale, alle elevate barriere all'ingresso dovute alla protezione della proprietà intellettuale e a un impegno incessante in R&S", viene sottolienato.