Progetto Malagrotta: presentati i nuovi interventi per la bonifica e riqualificazione ambientale

(Teleborsa) - Presso l’aula Caduti Forte Bravetta del Municipio XII (via Fabiola, 14), ile ie delunitamente allo staff di vertice della sua task force di Carabinieri e al team di esperti della struttura commissariale e all’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, hanno illustrato gli interventi di adeguamento della discarica che si stanno avviando alla fase di cantiere.L’esposizione degli argomenti è avvenuta in seduta congiunta dei Municipi, il Commissario ha dapprima presentato la situazione odierna e l’iter per il, poi i subcommissari, unitamente ai tecnici della struttura, hanno evidenziato le lavorazioni di cantiere dei prossimi mesi, presentando anche un video dimostrativo che chiarisca le attività poste in essere e gli scopi degli interventi.Non è mancato, in linea con i principi di condivisione, comunicazione e ascolto della missione commissariale, il confronto con i rappresentanti politici dei municipi, e con le associazioni di cittadini che hanno richiesto di intervenire.Queste le parole del Gen. Vadalà: "Operando in piena cooperazione di intenti con il Sindaco e i Municipi, così come precedentemente con gli altri soggetti coinvolti nel procedimento: Prefetto, Regione, Arpa e amministratore giudiziario del sito,Siamo qui, come avevamo fatto due anni orsono (11 novembre 2022), per esporre al pubblico le linee guida dei prossimi cantieri, al fine di proseguire in sinergia di azioni, verso la chiusura definitiva delle problematiche ambientali del sito di Roma Malagrotta. Siamodella Valle Galeria".Continua e conclude il Commissario: "Abbiamo da subito nel febbraio 2022, data del commissariamento di Malagrotta,, finalizzati alla chiusura dei processi di inquinamento, operando su diverse e contemporanee linee funzionali, siamo passati alle gare e alla loro aggiudicazione, ora è il tempo dei cantieri, per: il rifacimento del diaframma contenitivo (polder di oltre 6 km di perimetro), l’installazione del pacchetto isolante (capping provvisorio) con relativo emungimento dell’attuale percolato, la creazione del pacchetto di copertura del corpo rifiuti (capping definitivo) e ordinario trattamento dei liquidi di percolazione con puntuale stadio di analisi monitorativa.Questa la dichiarazione dell: "Questo evento di confronto pubblico rappresenta un momento di grande rilevanza per la città di Roma, del quale voglio ringraziare il Commissario Vadalà e la sua struttura che sta proseguendo speditamente il lavoro perl’ex discarica di Malagrotta. Il prossimo passo sarà la presentazione del grande parco urbano che sostituirà la discarica".