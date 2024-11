Investindustrial punta su Abu Dhabi. ADCP partecipa a ottavo fondo private equity

(Teleborsa) -(ADCP), joint venture tra Mubadala Capital e Alpha Wave Global costituita per promuovere la crescita e lo sviluppo di Abu Dhabi Global Market (ADGM), ha annunciato una, uno dei principali gruppi di investimento indipendenti in Europa con asset in gestione per 15 miliardi di euro.ADCP hadi Investindustrial, che proseguirà nella consolidata strategia di buyout del Gruppo. I pilastri fondamentali della strategia includono l'espansione internazionale, il riposizionamento industriale e gli add-on, attingendo alla lunga esperienza di Investindustrial nella creazione, gestione e vendita di aziende.Investindustrial è specializzata in partnership con aziende e società familiari che gestiscono brand di nicchia di rilevanza globale con un significativo potenziale di crescita. Molte delle società presenti nel portafoglio di Investindustrial hanno sede in Italia e in Spagna e hanno una presenza consolidata in mercati come gli Stati Uniti e l'Asia. Inoltre,e in particolare negli Emirati Arabi Uniti, tra cui il gruppo italiano di moda di lusso Ermenegildo Zegna, l'azienda italiana di food retail Eataly e Flos B&B Italia Group, leader globale nel design di fascia alta."Ilper Investindustrial e l'apertura del nostro ufficio ad Abu Dhabi segna una tappa significativa nella nostra storia e dimostra il nostro impegno nella regione - ha commentatodell'Advisory Board di Investindustrial - Molte delle nostre società in portafoglio sono già presenti negli Emirati Arabi Uniti e nel più ampio Consiglio di cooperazione del Golfo, ma con l'apertura di un ufficio permanente, diretto dal nostro co-Head of Operational Improvement, siamo ben posizionati per creare ulteriore valore per le nostre aziende. Investindustrial è entusiasta della partnership con Abu Dhabi Catalyst Partners e Mubadala Capital. Non vediamo l'ora di collaborare agli investimenti nella regione e di continuare ad approfondire le relazioni con gli altri partner di lunga data in Medio Oriente".