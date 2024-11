Italgas, firmato contratto di servizio per distribuzione gas nell’Atem "La Spezia"

Italgas

(Teleborsa) - L’Amministratore Delegato di, Pier Lorenzo Dell’Orco, ha sottoscritto il contratto di servizio che assegna ala gestione dell’attività di distribuzione del gas naturale nell’(33 Comuni e oltre 111 mila clienti serviti). Per i prossimi 12 anni di durata della concessione, Italgas ha pianificato 230 milioni di euro di investimenti che consentiranno di completare lo sviluppo dell’infrastruttura affinché sia smart, digitale e flessibile, in grado di supportare il processo di decarbonizzazione dei consumi.Ilprevede: la posa di circa 400 chilometri di nuove condotte e il potenziamento di oltre 40 chilometri di rete per raggiungere aree non ancora servite, a beneficio di circa 9.000 nuovi clienti, con risparmi economici quantificabili in 218 milioni dieuro e vantaggi ambientali in termini di riduzione di CO2 e polveri sottili; l’ammodernamento di 100 chilometri di reti e oltre 400 impianti intermedi che saranno dotati di sistemi di monitoraggio e telecontrollo; il completamento del piano di sostituzione dei contatori tradizionali con smart meters di ultima generazione, così che tutti i clienti dell’Ambito ne siano dotati."Il rinnovato rapporto con l’Ambito di La Spezia – ha dichiarato– ci consente di accelerare il percorso di transizione ecologica verso un’economia decarbonizzata. Con 230 milioni di euro di investimenti puntiamo a consolidare il network per renderlo sempre più intelligente, capillare e resiliente così da permettergli di accogliere quote crescenti di gas rinnovabili come biometano, idrogeno e metano sintetico. In tal modo avviciniamo l’obiettivo del net-zero e ci confermiamo come Network Tech Company del futuro. La nostra visione dell’energia passa per una rete interconnessa, multigas e controllata da remoto, in grado di garantire un servizio sempre più efficiente, sicuro e sostenibile. Questo futuro, grazie all’operatività quotidiana e alle competenze di Italgas, è già una realtà anche per La Spezia".