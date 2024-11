Mastro Tortello, al via la campagna di equity crowfunding su Mamacrowd

(Teleborsa) -, brand nato a Milano nel 2021 per offrire in un bistrot pasta fresca di alta qualità al 100% italiana, f ha avviato una campagna dicon l’obiettivo di raccogliereI fondi reperiti saranno destinati all’di almenoin zone particolarmente frequentate (centri commerciali o strade ad alto flusso) e alla creazione di un’per migliorare l’efficienza e continuare a garantire la massima qualità della pasta.Mastro Tortello nasce dall’idea die dello chef stellato, ed è caratterizzato da un format che unisce innovazione e tradizione, prendendo spunto dai, preparazione caratteristica del Piemonte il cui nome deriva dal pizzico che viene dato alla pasta per racchiudere il ripieno. I "mastrotortelli" dello chef Umberto De Martino, e ispirati a piatti iconici della cucina italiana, offrono l'opportunità di cosumate un piatto veloce, ma si alta qualità, e ad un prezzo accessibile."Il nostro obiettivo è di portare la qualità della pasta fresca a un pubblico sempre più ampio, unendo la tradizione culinaria italiana a un’esperienza moderna e accessibile", afferma Marco Pagnussat, CEO di Mastro Tortello, aggiungendo "l’espansione che stiamo pianificando con questa raccolta ci consentirà di continuare a costruire un brand solido, capace di unire tradizione e innovazione in modo unico".La campagna di equity crowdfunding ha coinvolto, che ha deciso di investire in Mastro Tortello, riconoscendo il potenziale della startup e supportando la visione del brand. Una partnership strategica con il pastificio Fioravanti ha portato anche alla creazione della linea "Tortellino Fioravanti by Mastro Tortello".