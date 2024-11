PNRR, Giorgetti: spesa cresce in linea con stime

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha dichiarato che "nell'anno 2024 l'andamento della spesa" del PNRR "ha mostrato una curva progressivamente crescente che, se sarà confermata come prevediamo, consentirà di raggiungere un livello di spesa superiore ai 20 miliardi, pienamente coerente con l'ultima stima di finanza pubblica". Il ministro lo ha anticipato durante un question time alla Camera.Interrogato sulla posizione del governo sul, il ministro ha risposto che "il Parlamento è sovrano, decide il Parlamento". Il canone è oggetto di un emendamento al decreto fisco da parte della Lega per mantenere anche il prossimo anno il taglio previsto dalla scorsa manovra da 90 a 70 euro.Capitolo. "Nei limiti delle disponibilità finanziarie sussistenti – ha proseguito Giorgetti – sarà valutata la possibile adozione di una norma che preveda, anche per il periodo d'imposta 2024, il rinvio, con possibilità di rateizzazione da gennaio a maggio dell'anno successivo, del secondo acconto di imposte e contributi". Quanto invece all'adesione al, il ministro ha spiegato che, "all'esito del monitoraggio dei dati definitivi", "saranno delineate iniziative normative in coerenza con quanto previsto dall'articolo 40 del d.lgs n.13 del 2024 che destina in via prioritaria il gettito" del concordato "alla riduzione delle".