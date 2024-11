Tesoro colloca 4 tipologie di BTP: domanda forte e rendimenti in crescita

(Teleborsa) - Ilha annunciato oggi itenutesi questa mattina, che hanno riguardatoper un valore complessivo di oltre, con rendimenti generalmente in crescita ed una domanda sempre robusta, che conferma l'interesse del mercato per i titoli italiani. Per tutti i titoli collocati è previsto regolamento il 15 novembre 2024.(vita residua 8 anni), cedola 2,5%, scadenza 1° dicembre 2032, è stata collocata per un, a fronte di una domanda che ha sfiorato i 2,9 miliardi, per un rapporto di copertura di 1,92.e risulta in calo rispetto a 3,57% della precedente asta su questa tipologia di titolo.L'asta ha riguardato anche, cedola 2,7%, scadenza 15 ottobre 2027,, a fornte di una domanda superiore ai 5,9 miliardi di euro, con un book-to-bill ratio di 1,49. Il prezzo di aggiudicazione è stato pari a 99,96, mentrerispetto al 2,68% precedente.(vita residua 7 anni), cedola 3,5%,scadenza 15 febbraio 2031, è stato piazzato per un, a fronte di una domanda di 2,8 miliardi, per un rapporto di copertura di 1,88. Il prezzo di aggiudicazione è pari a 101,62, mentre%.Il Tesoro ha mesto in asta anche, cedola 4,15%, scadenza 1° ottobre 2039.è pari a, contro una richiesta per quasi 2,7 miliardi per un rapporto di copertura di 2,15. Il prezzo di aggiudicazione è pari a 102,82, mentredal 3,88% precedente.