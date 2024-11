Ue, manca accordo su nomine nuova Commissione: forze politiche e von der Leyen trattano

(Teleborsa) - Non c'è ancora l'accordo per la nomina della. L'incontro trae idi Ppe, Socialisti e Renew sulle nomine Ue è infatti terminato senza la fumata bianca che si attendeva ma si continua a trattare. I Commissari sono impegnati in questi giorni nelledi conferma al Parlamento europeo che dovrà votare la loro nomina. Al momento si prevede che le lettere di valutazione saranno pubblicate il 21 novembre con il voto dell'Europarlamento sull'intera Commissione fissato per la settimana successiva.Ogni candidato dovrà ricevere almeno due terzi dei voti della commissione del Parlamento europeo sta conducendo le audizioni di conferma. Finora sono arrivate le conferme per. Posticipata invece quella per la conferma del candidato unghereseal ruolo di Commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato. Várhelyi sarà costretto a rispondere ad ulteriori domande scritte.Ieri si sono tenute le audizioni deii – compresa quella dell'italiano– e i gruppi della maggioranza von der Leyen che hanno sostenuto la Commissione Ue nello scorso mandato hanno concordato che verranno approvati "a pacchetto" e non individualmente. Una decisione che ha di fatto bloccato il processo di nomina visto che la spagnolae Raffaele Fitto sono finiti nel mirino delle forze politiche europee, accendendo lo scontro tra il gruppo deie il. Nel mezzo i liberali diche criticato sia l'EPP che S&D per loro scontro in corso.Lein corso a Bruxelles potrebbe portare a modificare la Commissione, anche se solo per quanto riguarda compiti e deleghe, mentre la bocciatura di un candidato resta poco probabile.